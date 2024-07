Accoltellato durante la lite

È stato dimesso stamattina dopo una notte in osservazione, lo straniero rimasto ferito in maniera lieve in seguito ad un accoltellamento all’addome durante una lite in zona Repubblica avvenuta il 27 luglio pomeriggio. Arrivato in pronto soccorso, è stato allertato il 112nue e sul posto è intervenuta una volante della polizia per raccogliere la testimonianza. La vittima, però, non sarebbe riuscita a fornire particolari elementi utili a risalire all’altra persona che dopo l’accoltellamento si è allontanata.

