Accoltellato in strada, chiede aiuto e si rifugia alla Casalp: in ospedale

La vittima è uno straniero di 36 anni, soccorso dai volontari della Misericordia di Livorno, intervenuti con un'ambulanza fornita di medico a bordo sopraggiunta da via Verdi. L'uomo è stato trasportato in ospedale per una ferita al pettorale sinistro molto profonda

di Giacomo Niccolini

Mediagallery

Un uomo di 36 anni, egiziano, è stato soccorso sanguinante all’interno della sede di Casalp di viale Ippolito Nievo, raggiunta per chiedere aiuto a qualcuno in seguito ad un accoltellamento. Lo straniero, soccorso dai volontari della Misericordia di Livorno, intervenuti con un’ambulanza fornita di medico a bordo sopraggiunta da via Verdi, è stato soccorso per una ferita al pettorale sinistro, molto profonda.

I sanitari hanno subito ipotizzato una perforazione del polmone dovuta ad una ferita lacero contusa da arma da taglio. La vittima dell’accoltellamento, dolorante e malconcia, è rimasta comunque sveglia e vigile ed è stata trasportata in pronto soccorso in codice rosso. Il tutto è accaduto intorno alle 14,30 di giovedì 12 maggio. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti delle volanti della polizia coordinati dal vice questore Francesco Falciola ai quali spetterà ricostruire la dinamica esatta del fatto e risalire al responsabile dell’aggressione.