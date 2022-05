Accoltellato in una colluttazione: ferito 30enne

Su che tipo di arma sia stata usata deve essere fatta chiarezza. Il ferito, di origine straniera, circa 30 anni, trasportato all'ospedale dalla Svs, non sarebbe in pericolo di vita

Colluttazione in piazza XX Settembre nel corso della quale una persona è rimasta ferita ad una gamba dopo essere stata raggiunta da un’arma da taglio. Su che tipo di arma sia stata usata deve essere fatta chiarezza. Il ferito, di origine straniera, circa 30 anni, trasportato all’ospedale dalla Svs, non sarebbe in pericolo di vita. Sull’episodio, accaduto nella notte tra il 28 e 29 aprile, sta indagando la squadra mobile guidata dal dirigente Giuseppe Lo Deserto.