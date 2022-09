Addio a Stefano, titolare di Misterpizza per quasi 20 anni

Stefano Bardi nella foto inviataci dalla moglie che ringraziamo per la disponibilità

Stefano se n'è andato accanto alla famiglia all'età di 65 anni. Il ricordo della moglie: "Con i clienti ormai aveva un rapporto di amicizia. E i corrieri erano come nipoti". Domenica 25 alle 15,30 il funerale nella chiesa di San Benedetto in piazza XX Settembre

Addio a Stefano Bardi, titolare per quasi 20 anni della pizzeria Misterpizza in via Guglielmo Oberdan. Stefano ha lavorato fino a che ha potuto risparmiando le energie di giorno per la sera in pizzeria. “Ha dedicato la sua vita alla famiglia e al lavoro combattendo come un guerriero contro la malattia” ricorda la moglie Damiana, che ringraziamo per la disponibilità, a QuiLivorno.it. Stefano se n’è andato accanto alla famiglia all’età di 65 anni. Persona discreta, riservata, mai una parola fuori posto. “Era ben voluto da tutti i clienti – prosegue Damiana – con i quali ormai aveva instaurato un rapporto di amicizia. E i corrieri per Stefano, nonno di una nipotina, erano come nipoti”. Il funerale si terrà domenica 25 settembre alle 15,30 nella chiesa di San Benedetto in piazza XX Settembre.

Condividi: