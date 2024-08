Addio all’ingegner Tavani, l’uomo che ricostruì Livorno

Lutto nel mondo dell’edilizia livornese. Nella giornata di venerdì 16 agosto si è spento l’ingegnere Raffaele Tavani, avrebbe compiuto 98 anni il prossimo 3 settembre. Tavani per molti ha rappresentato un vero e proprio esempio, un decano nel campo dell’edilizia. Laureatosi in ingegneria all’Università di Pisa nell’ottobre del 1949 ha partecipato insieme al padre, l’ingegner Giuseppe Tavani, alla ricostruzione della via Grande e di altre strutture livornesi devastate dal secondo conflitto mondiale, tra le quali ricordiamo la sede della banca d’Italia di Livorno, la chiesa di Nostra Signora del Rosario (donata poi dalla famiglia agli enti religiosi cittadini), la sede della Banca Nazionale del Lavoro di via Cairoli oltre a tanti altri fabbricati di una Livorno che ha contribuito a far rinascere dalle macerie dei bombardamenti della Guerra Mondiale, facendola così fiorire durante il famoso boom economico italiano.

Raffaele Tavani è stato presidente della fondazione Ing. Pirro Liguori che si occupa di assistere gli studenti iscritti nella facoltà di ingegneria di Pisa aiutandoli anche economicamente e seguendoli nel loro percorso di studi accademici.

Le esequie saranno celebrate nella chiesa del Rosario, in via Mangini, domenica 18 agosto alle 16. In quella stessa chiesa che lui stesso, assieme al padre, contribuì a ricostruire prima di donarla alla Diocesi cittadina.

