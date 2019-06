Addosso la droga e in casa la refurtiva: marito e moglie nei guai

Sono scattati gli arresti domiciliari nei confronti di un 25enne tunisino, denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nei guai anche la moglie, una 29enne livornese per ricettazione

I carabinieri hanno eseguito, nella mattina di venerdì 7 giugno, un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 25enne tunisino, denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nei guai anche la moglie, una 29enne livornese, denunciata per il reato di ricettazione. I carabinieri, fin dalle prime ore del mattino, si erano recati a casa dell’uomo per sottoporlo alla nuova misura degli arresti domiciliari visto che era già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, misura ritenuta non più idonea dall’autorità giudiziaria, in ragione della mancata osservanza della stessa, come già segnalato dagli stessi militari dell’Arma.

In un primo momento il nordafricano non è stato trovato in casa, dove peraltro non rispondeva nessuno. Alcune macchie all’ingresso hanno però insospettito i carabinieri intervenuti sul posto, che peraltro sentivano che all’interno dell’abitazione era presente un cane. In un breve lasso di tempo, attivate le ricerche nelle immediate vicinanze, i militari hanno trovato l’uomo mentre si aggirava nei vicoli limitrofi. Bloccato immediatamente, sottoposto a perquisizione,è stato trovato in possesso di tre ovuli di sostanza stupefacente (cocaina).

Ai militari è rimasto tuttavia il sospetto che all’interno dell’abitazione potessero essere presenti altre persone oppure altra sostanza stupefacente. Il 25enne tunisino non era in possesso delle chiavi di casa al momento della perquisizione, e lui stesso ha dichiarato di entrare, utilizzando il tubo della grondaia, dal balcone lasciato aperto.

Così gli uomini del Nucleo Operativo e Radiomobile, con il prezioso aiuto dei vigili del fuoco, hanno utilizzato una scala per introdursi, dal balcone, all’interno dell’appartamento.

Messo in sicurezza il cane, hanno iniziato un’attenta perquisizione dei locali e, arrivati nella camera da letto, hanno trovato la 29enne livornese, nascosta nel cassettone interno del letto matrimoniale. La stessa pienamente cosciente, aveva tentato di nascondersi alla vista dei carabinieri.

Proseguendo la perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato materiale utile al confezionamento di sostanza stupefacente, corrispondente a quello trovato addosso al giovane tunisino, oltre ad un bilancino di precisione. Ancora una volta l’attenzione dei militari dell’Arma è stata attratta da un’anomalia: la presenza di alcuni documenti d’identità non corrispondenti ai due interessati. Proprio in quegli istanti, è passato sotto l’abitazione, un uomo che, notato dai militari, corrispondeva al titolare dei documenti ritrovati in casa dei coniugi.

Il 48enne livornese, ha spiegato ai carabinieri di essere stato vittima di un furto poco prima, mentre stava effettuando delle consegne per lavoro. Il borsello contenente i documenti, del denaro e un telefono cellulare, gli era stato asportato dal veicolo in sosta, mentre si era allontanato momentaneamente dallo stesso.

Il borsello è stato rinvenuto e riconosciuto all’interno dell’abitazione dell’uomo e della donna. Veniva restituito immediatamente all’uomo, all’atto della formalizzazione della querela, con il denaro e i documenti, ma purtroppo senza il telefono cellulare. La coppia di malfattori è ormai ben nota alle autorità livornesi. I carabinieri di Livorno, dall’inizio del 2019, hanno già arrestato i due per il furto di un motorino e li hanno denunciati per la ricettazione di un altro veicolo a due ruote. Nello stesso periodo anche i carabinieri di Viareggio, incappati nei due, li hanno arrestati per rapina.