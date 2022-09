Aggredisce e picchia la compagna, poi si barrica in casa: arrestato

Per fortuna era presente in casa un’amica della donna che ha allertato il 112 permettendo un tempestivo intervento dei carabinieri

L'uomo, un 36enne peruviano, è entrato in casa della donna, l'ha afferrata per il collo e l’ha percossa violentemente, bloccandole persino la fuga con un pesante mobile posizionato davanti alla porta di ingresso

I carabinieri della Stazione di Ardenza hanno arrestato, in flagranza di reato, un trentaseienne di origini peruviane. Era ubriaco e fuori di sé quando si è presentato alla porta dell’abitazione della ex-compagna, una connazionale di pochi anni più giovane che, purtroppo, lo ha fatto entrare in casa, nonostante la sua ben nota aggressività.

L’ha afferrata per il collo e l’ha percossa violentemente, bloccandole persino la fuga con un pesante mobile posizionato davanti alla porta di ingresso.

Per fortuna era presente in casa un’amica della donna che ha allertato il 112 permettendo un tempestivo intervento dei carabinieri.

I militari, con non poca difficoltà e dopo una lunga trattativa con l’uomo, barricatosi all’interno, sono però riusciti ad avere accesso all’appartamento e ad arrestarlo. Per l’aggressore, il cui arresto è stato convalidato, sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre la vittima, subito accompagnata al pronto soccorso, seppur spaventata e molto provata, non ha riportato lesioni gravi.

Condividi: