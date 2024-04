Aggredisce i volontari Svs poi si getta nella macchia e fugge

I volontari della Svs sono intervenuti per un soccorso a persona ubriaca che vagava senza meta sul Ponte Genova. Una volta sul posto, il giovane straniero dell'est Europa, ha aggredito i volontari dell'ambulanza

Un uomo tra i 25 e i 30 anni si è reso protagonista di un grave episodio avvenuto nel pomeriggio di sabato 27 aprile. I volontari della Svs sono intervenuti per un soccorso a persona ubriaca che vagava senza meta sul Ponte Genova. Una volta sul posto, il giovane straniero dell’est Europa, ha aggredito i volontari dell’ambulanza che stavano cercando di prestargli soccorso. Dopo l’aggressione si è dato alla fuga facendo perdere le sue tracce gettandosi nella macchia a bordo strada in via Firenze. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco che hanno cercato di recuperarlo ma senza esisto alcuno in quanto del personaggio che ha creato il caos non vi era più nessuna traccia.

Condividi:

Riproduzione riservata ©