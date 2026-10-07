Aggredisce la ex e le strappa la borsa: 37enne arrestato dai carabinieri

La lite era iniziata nell’abitazione della donna ed è proseguita in strada. Il 37enne è stato intercettato dai militari ancora in possesso della refurtiva. La 30enne è finita al pronto soccorso

Una lite iniziata tra le mura di casa e poi proseguita in strada, fino all’aggressione e alla fuga con la borsetta della ex compagna. È quanto accaduto a Livorno, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un 37enne di origini sudamericane, accusato di rapina impropria e lesioni ai danni della ex compagna, una connazionale di 30 anni.

Secondo quanto ricostruito dai militari, tra i due sarebbe scoppiato un diverbio all’interno dell’abitazione della donna. La discussione, al culmine della tensione, è proseguita in strada. La 30enne avrebbe cercato di allontanarsi, ma l’uomo l’avrebbe raggiunta alle spalle e aggredita, facendola cadere a terra. A quel punto le avrebbe strappato la borsetta, all’interno della quale si trovavano documenti e carte di pagamento, per poi tentare di allontanarsi.

L’intervento dei Carabinieri è stato tempestivo. I militari sono riusciti a intercettare e bloccare il 37enne, trovandolo ancora in possesso della refurtiva. Considerata la flagranza, l’uomo è stato arrestato per rapina impropria e lesioni. La donna, che nell’aggressione ha riportato ferite agli arti, è stata soccorsa dal 118 e accompagnata al pronto soccorso per le cure del caso.

L’intervento rientra nell’attività di controllo del territorio predisposta dai Carabinieri della Compagnia di Livorno, con l’impiego delle pattuglie delle Stazioni dipendenti e il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile. I servizi sono stati intensificati con particolare attenzione alle principali vie di comunicazione e alle aree considerate sensibili, nell’ottica della prevenzione dei reati di strada, del contrasto alla microcriminalità e della prevenzione di episodi violenti nelle zone di aggregazione.

I controlli hanno interessato in particolare i quartieri Shangai e Corea, le zone centrali di piazza Mazzini, piazza della Repubblica e piazza Garibaldi, oltre alle arterie vicine a via del Larderel e piazza della Stazione.

Al termine delle formalità di rito e dopo aver ricostruito il quadro indiziario, il 37enne è stato condotto in carcere. Successivamente, al termine dell’udienza di convalida, è stato scarcerato con l’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria competente per territorio.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, l’uomo è da considerarsi presunto innocente fino all’eventuale sentenza definitiva di condanna, essendo il procedimento ancora nella fase delle indagini preliminari.

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