Aggredisce la guardia giurata dopo l’incidente: fermato dalla Municipale

Mentre era in attesa di farsi visitare al pronto soccorso l'uomo, un 42 enne livornese visibilmente ubriaco, ha prima inveito ed offeso il personale sanitario per poi colpire con uno schiaffo al volto la guardia giurata presente

Nella notte fra venerdì 18 e sabato 19 marzo è accaduto un incidente alla rotatoria della Leccia dove un veicolo ha perso il controllo andandosi a schiantare contro un muro.

Il conducente ferito alla testa e soccorso da un’autoambulanza è stato accompagnato al pronto soccorso dove non ne voleva sapere di farsi curare.

Mentre una pattuglia della municipale era impegnata nel rilievo del sinistro, l’altra si è portata al pronto soccorso per chiedere gli esami tossicologici del conducente e per verificare l’eventuale assunzione di alcol o droghe. In quel momento però l’uomo, un 42 enne livornese visibilmente ubriaco, ha prima inveito ed offeso il personale sanitario per poi colpire con uno schiaffo al volto la guardia giurata presente.

Gli agenti della Municipale con una grandissima professionalità e rapidità hanno immobilizzato il 42enne affinché non creasse danni ulteriori, facendolo sedare dal personale sanitario in modo da poter essere curato. Adesso l’uomo rischia una denuncia per interruzione di pubblico servizio, aggressione e lesioni alla guardia giurata.

Questo è l’ennesimo episodio che dimostra come la polizia municipale si trovi in prima linea ad affrontare rischi sempre maggiori e svolga un ruolo fondamentale per la sicurezza e tutela della cittadinanza.