Aggredisce marito e moglie con una roncola: denunciato

L'episodio è avvenuto nella notte in una casa in via Provinciale Pisana: entrambe le vittime dell’aggressione hanno riportato una prognosi di 7 giorni

Mediagallery Il marito ha riportato una ferita alla testa e una al braccio; la moglie, intervenuta in sua difesa, una ferita al sopracciglio

Nel corso della notte fra il 7 e 8 agosto i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 62enne per i reati di lesioni aggravate e porto ingiustificato di armi e/o oggetti atti ad offendere. I militari sono intervenuti in via Provinciale Pisana dove hanno constatato che l’uomo, un conoscente della coppia, aveva aggredito due coniugi, utilizzando una roncola, per una lite scaturita per futili motivi. Come si legge in un comunicato diffuso dall’Arma il 62enne ha agito verosimilmente in stato di alterazione psicofisica dovuto all’alcol. Le vittime dell’aggressione hanno riportato una prognosi di 7 giorni ciascuno. Il marito ha riportato una ferita alla testa e una al braccio; la moglie, intervenuta in sua difesa, una ferita al sopracciglio. L’episodio si aggiunge ad una notte movimentata e di intensi controlli da parte dell’Arma.