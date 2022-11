Aggredisce pattuglia al mercato: portato via in manette

Caos e parapiglia al mercato. È stato portato via in manette un cittadino nigeriano di 33 anni, conosciuto da tutti in zona mercato come “John Italia 1”, per l’aggressione effettuata nei confronti di una pattuglia della polizia municipale in via Buontalenti. Il fatto è accaduto, per motivi ancora da chiarire e su cui far luce, intorno alle 10,45 di sabato 26 novembre. Rimasti feriti gli agenti, di cui uno è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. I poliziotti avrebbero quindi ricevuto dei colpi e anche un morso dall’uomo, poi fermato in seguito all’intervento di altre tre pattuglie (quattro in totale) e condotto al comando centrale in piazza del Municipio per ulteriori accertamenti.

Amarezza e dispiacere tra i tanti commercianti della zona che conoscono la persona come un uomo tendenzialmente mite ma che nella giornata di oggi avrebbe perso le staffe reagendo in maniera scomposta agli agenti che presidiavano il quartiere. “Siamo intervenuti per calmare la situazione – spiega uno degli esercenti storici della zona, contattato da QuiLivorno.it – Io insieme ad un altro collega gli abbiamo tolto di mano uno scaleo prima che potesse compiere sciocchezze. Stava minacciando di tirarlo addosso agli agenti. Poi però ho perso di vista la situazione e non so come si è evoluta”.

Seguono aggiornamenti

