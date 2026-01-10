Aggredisce un infermiere al pronto soccorso: arrestato

L’uomo era giunto in ambulanza all'ospedale per un dolore alla gamba. Dopo essere stato informato dei tempi di attesa prima della visita medica, ha iniziato a dare in escandescenza, aggredendo prima verbalmente e poi fisicamente il personale sanitario

Nei giorni scorsi la polizia ha arrestato un uomo di 57 anni responsabile di un’aggressione ai danni di un infermiere del pronto soccorso.

L’uomo era giunto in ambulanza all’ospedale per un dolore alla gamba. Dopo essere stato informato dei tempi di attesa prima della visita medica, ha iniziato a dare in escandescenza, aggredendo prima verbalmente e poi fisicamente il personale sanitario. Nel corso della lite ha colpito con un pugno al volto un infermiere di 62 anni in servizio al Pronto soccorso, che ha riportato un trauma al setto nasale con una prognosi di sette giorni.

Le volanti della questura sono intervenute in pochissimo tempo e hanno arrestato l’uomo in flagranza di reato per lesioni personali aggravate, in quanto commesse ai danni di personale sanitario. Su disposizione del magistrato di turno, il 57enne è stato inizialmente posto agli arresti domiciliari. Successivamente, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma presso gli uffici della Questura.

Un secondo episodio si è verificato nella notte del 9 gennaio. Il personale delle Volanti è intervenuto nuovamente al Pronto soccorso di Livorno per la segnalazione di un soggetto di origine nordafricana che stava creando disordini all’interno dell’area triage, danneggiando oggetti presenti.

L’uomo si era presentato al Pronto soccorso in stato di agitazione per una ferita al polpaccio. Dopo aver rifiutato le cure mediche, ha iniziato a minacciare il personale sanitario. Si è poi diretto verso il triage, ha prelevato un carrello da uno dei box e lo ha lanciato contro infermieri e pazienti presenti, senza colpire nessuno. Subito dopo ha preso a calci la porta scorrevole che separa i locali del triage, infrangendone il vetro.

Gli operatori di polizia lo hanno rintracciato poco dopo, quando si era già allontanato dalla sala del Pronto soccorso. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

La Questura precisa che i procedimenti penali relativi a entrambi gli episodi non sono ancora definiti e che le contestazioni dovranno essere verificate nel corso dell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà stabilire in via definitiva la responsabilità degli indagati.

Condividi:

Riproduzione riservata ©