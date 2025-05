Aggredisce un passante in viale Carducci, denunciato

La vittima ha spiegato alla polizia di essere stata aggredita con una catena con lucchetto: 27enne rintracciato e denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e lesioni personali

La polizia ha denunciato uno straniero per porto di oggetti atti ad offendere e lesioni personali. I fatti. Alle ore 11 circa del 16 maggio una volante si è portata in viale Carducci, nei pressi dell’ingresso del parco pubblico Pertini, poiché era stata segnalata una aggressione in corso. Giunti sul posto, la vittima ha spiegato ai poliziotti di essere stata aggredita con una catena con lucchetto da una persona poi allontanatasi. Il ferito, che nel frattempo stava ricevendo le cure del 118, ha inoltre indicato l’autore del fatto. I poliziotti hanno quindi fermato il soggetto, un nigeriano del 1998, che dopo i primi accertamenti è stato condotto in questura e denunciato. Va precisato, conclude la nota stampa, che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

Condividi:

Riproduzione riservata ©