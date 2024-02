Aggredito e rapinato in strada

Un’ambulanza della Svs di Ardenza è intervenuta in viale Italia, altezza via dei Mulinacci, dove nel primo pomeriggio di oggi poco dopo le 14 si è consumata una rapina ai danni di un ragazzo in strada. I volontari hanno medicato sul posto la vittima, 18 anni, origine straniera, che lamentava un arrossamento agli occhi forse causato da una sostanza urticante con la quale sarebbe stata aggredita da due soggetti, presumibilmente stranieri, che sono poi fuggiti con un cellulare. Sul posto è sopraggiunta una volante della polizia.

