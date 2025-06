Aggredito in strada e derubato di 6mila euro

Serata di violenza quella di ieri, quando un uomo di nazionalità peruviana è stato aggredito e derubato mentre camminava per strada. Secondo quanto riferito dalla vittima, gli sarebbe stato sottratto un borsello contenente 6mila euro in contanti, denaro che – a quanto pare – rappresentava il frutto dei suoi risparmi da lavoro come badante.

L’uomo ha raccontato di essere stato avvicinato improvvisamente da uno o più individui che, dopo averlo spintonato e aggredito, si sono dati alla fuga con il borsello. Le forze dell’ordine stanno ora indagando sull’accaduto per ricostruire l’esatta dinamica e risalire ai responsabili.

Ancora da chiarire anche il motivo per cui l’uomo portasse con sé una somma così elevata in contanti. Le indagini sono in corso e sarà fondamentale la raccolta di eventuali testimonianze o immagini di videosorveglianza della zona.

