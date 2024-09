Ai domiciliari ma è fuori con un amico: arrestato per evasione

Il 30enne si era preoccupato di precostituirsi una giustificazione per il suo allontanamento ovvero una visita medica. I militari operanti hanno quindi proceduto alle verifiche del caso sorprendendo l’uomo in via Sproni, in compagnia di un amico, senza un giustificato motivo

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un 30enne di origini tunisine residente a Livorno sorpreso in fragranza a violare gli obblighi imposti con gli arresti domiciliari.

Lo stesso, sottoposto alla misura cautelare con braccialetto elettronico da alcuni mesi per reati relativi agli stupefacenti, aveva già manifestato una particolare insofferenza al rispetto delle prescrizioni. Pochi giorni fa, presso la Centrale Operativa dei Carabinieri di Livorno, è scattato l’allarme collegato al suo braccialetto ed una pattuglia è prontamente intervenuta presso l’abitazione, dove l’uomo però non è stato trovato.

Il 30enne si era preoccupato di precostituirsi una giustificazione per il suo allontanamento ovvero una visita medica. I militari operanti hanno quindi proceduto alle verifiche del caso sorprendendo l’uomo in via Sproni, in compagnia di un amico, senza un giustificato motivo. Alla luce di quanto riscontrato i carabinieri hanno quindi proceduto all’arresto nella flagranza del reato di evasione.

Al termine dell’udienza celebrata presso il Tribunale di Livorno, il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto la risottoposizione agli arresti domiciliari.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, queste sono da ritenersi presunte innocenti nell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Condividi:

Riproduzione riservata ©