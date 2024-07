Aizza il cane contro i poliziotti che tentano di calmarlo

L'uomo è stato arrestato per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre è stato denunciato per le lesioni a pubblico ufficiale. Il cane è stato portato al canile comunale

Intorno alle 2 di stanotte, in zona Cavour, la volante ha notato uno straniero di nazionalità tunisina, conosciuto alle forze dell’ordine, che in strada urlava in direzione della finestra dove era affacciata l’ex compagna. In evidente stato di agitazione psicomotoria, risultava avere in atto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla sua ex ed ai luoghi da essa frequentati. I poliziotti hanno provato a calmarlo per poi procedere alla sua identificazione ma l’uomo, oltre a non calmarsi e a non fornire le proprie generalità, ha aizzato contro il proprio cane che ne ha morso uno. Sul posto è intervenuto il 118 che ha accompagnato in ospedale l’agente ferito (7 giorni di prognosi), mentre il tunisino, accompagnato in questura per ulteriori accertamenti, è stato arrestato per: violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre è stato denunciato per le lesioni a pubblico ufficiale. Il cane è stato portato al canile comunale. Va precisato, spiega la questura in un comunicato stampa del 22 luglio, che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

