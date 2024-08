Al supermercato un coltello da sub, poi nella borsa trovano bevande e cosmetici

La 30enne, di origini romene e già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata per furto e porto ingiustificato di armi mentre la refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto

I carabinieri della Stazione Livorno Centro sono intervenuti in un supermercato cittadino in seguito alla segnalazione nei confronti di una 30enne che, in apparenza normale cliente, era stata notata dal personale della sicurezza aggirarsi tra gli scaffali con fare sospetto per poi allontanarsi con passo svelto senza pagare alcunché.

I militari di pattuglia, prontamente giunti sul posto ed individuata la donna, hanno rinvenuto, occultati all’interno di un suo zaino, diverse tipologie di merce (bevande e prodotti cosmetici) nonché un coltello da sub della lunghezza complessiva di 21 centimetri.

L’immediata visione delle immagini di videosorveglianza dell’esercizio commerciale ha confermato che i prodotti erano stati prelevati dalle corsie ed occultati nello zaino.

La 30enne, di origini romene e già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata per furto e porto ingiustificato di armi mentre la refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto.

Condividi:

Riproduzione riservata ©