Al volante con 1,30 gr/l: denunciato 30enne per guida in stato di ebbrezza

L'uomo è stato fermato nel corso del servizio interforze congiunto per l'attività di contrasto al fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica messo in atto dalla polizia di Stato e dalla polizia municipale nella serata tra venerdì 18 e sabato 19 febbraio

Mediagallery

Un 30enne livornese è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza a causa del livello del tasso alcolemico con cui è stato trovato alla guida: 1,30 gr/l (il limite massimo consentito è di 0,5 gr/l e la denuncia scatta per i valori superiori a 0,8 gr/l).

L’uomo è stato fermato nel corso del servizio interforze congiunto per l’attività di contrasto al fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica messo in atto dalla polizia di Stato e dalla polizia municipale nella serata tra venerdì 18 e sabato 19 febbraio. Dieci in totale i conducenti controllati e solo uno, il 30enne di cui sopra, deferito all’autorità giudiziaria per i valori sopra il limite consentito ai fini della denuncia. Il 30enne è stato fermato per il controllo in via Marradi all’angolo con via Cambini.

Per quanto riguarda la movida in via Cambini-via Roma e in Venezia nulla di rilevante durante la serata. Unica nota da segnalare quella relativa ad una presunta lite in via Sardi. Tutto però già risolto all’arrivo delle volanti, dirette dal vicequestore aggiunto Francesco Falciola, subito intervenute.