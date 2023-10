Albero sradicato in via Guadalajara cade su due mezzi in sosta

I due mezzi coinvolti, un'auto e uno scooter, e l'albero caduto

Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale

Nel pomeriggio del 27 ottobre un grosso albero in via Guadalajara alla Leccia è stato sradicato dal vento ed è caduto su un’auto e uno scooter parcheggiati. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area, circoscritta dal nastro, e la polizia municipale per i rilievi dei danni.

