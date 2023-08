Alcolici ad un minore, sanzionato bar dalla Finanza

Nel corso del controllo economico del territorio, una pattuglia congiunta di militari della Compagnia di Cecina e della Tenenza di Castiglioncello ha individuato a Cecina un bar che, come si legge in un comunicato del 26 agosto, vendeva alcolici ad un minore, omettendo anche il rilascio di documento fiscale. Nel corso del controllo le Fiamme Gialle hanno colto in flagrante la vendita irregolare di una consumazione alcolica ad un ragazzo minorenne; nel frangente è stata inoltre constatata la mancata emissione del previsto documento fiscale. Il titolare del locale è stato deferito alla Procura della Repubblica. Prevista anche una sanzione amministrativa. Queste tipologia di attività, che evidenziano la trasversalità delle competenze e poteri della Guardia di Finanza (sia economico-fiscali, che amministrative), sono in corso dall’inizio dell’estate e proseguiranno ancora per tutelare i più giovani e le attività che operano nel rispetto delle regole, nonché per sanzionare le violazioni fiscali ed amministrative.

