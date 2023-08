Alcoltest per 17 persone, ritirata una patente

Posto di controllo dei carabinieri: fermate 11 auto e 17 persone sottoposte a alcooltest. Inoltre in piazza Garibaldi un uomo è stato trovato in possesso di 5 grammi di hashish ed è stato segnalato alla Prefettura di Livorno come assuntore

I Carabinieri del Comando Compagnia di Livorno, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposta dal Comando Provinciale di Livorno per il contrasto alla criminalità diffusa con particolare riguardo ai reati predatori nonché alla sicurezza stradale hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio che ha visto l’impiego di diverse pattuglie della giurisdizione. Nel corso del servizio sono state controllate 11 auto e 17 persone sottoposte a alcooltest, deferendo all’Autorità Giudiziaria una persona per guida in stato di ebbrezza che ha subito altresì il ritiro immediato della patente, poiché sorpreso con un tasso alcolemico nel sangue pari a 1,11 gr/l. In piazza Garibaldi, un uomo che aveva destato sospetto ai militari è stato trovato in possesso di un involucro di plastica trasparente contenente 5 grammi di hashish e pertanto è stato segnalato alla Prefettura di Livorno quale assuntore di sostanze stupefacente. Le attività di controllo proseguiranno, nei prossimi giorni, interessando tutto il territorio labronico anche al fine di rendere quanto più sicuro possibile il territorio che accoglie in questo momento numerosi turisti.

