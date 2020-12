Alcune auto prese di mira nel parcheggio

Il lettore, oltre alla sua, ha notato altre vetture danneggiate nel parcheggio di via Terreni. Per un totale di almeno 7 auto visitate

Alcune auto prese di mira nel parcheggio di via Terreni. A raccontarlo è un nostro lettore che ha inviato le foto della sua vettura visitata. “Ho sporto denuncia alla polizia – racconta – perché questa è la seconda volta in 15 giorni che mi capita di trovare la macchina aperta. Stamattina (7 dicembre, ndr) mi hanno rotto il finestrino lato conducente, mentre circa due settimane fa mi era stato rotto quello lato passeggero. Non mi hanno rubato niente perché non c’era niente da portare via”. Il lettore ha notato intorno a lui altri finestrini di altre vetture danneggiate. Almeno altre 6. Per un totale di almeno 7 auto finite nel mirino di ignoti. “Episodi di micro criminalità come questo – conclude il lettore – avvengono spesso in questo parcheggio. Speriamo che con questa segnalazione non passino più inosservati“.