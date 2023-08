Alessandro, ricerche della polfer alla stazione di Livorno ma nessun riscontro del giovane scomparso

Allertati dalla sala operativa della questura della possibile presenza del giovane scomparso da Sassuolo nel dicembre 2020, i poliziotti della polizia ferroviaria di Livorno hanno svolto un sopralluogo in stazione e hanno controllato tutti i treni in partenza intorno all'orario della segnalazione. L'avvocato della famiglia: "Grazie, chiediamo condivisione in Livorno"

Non hanno purtroppo trovato riscontri le segnalazioni del 21 agosto sera circa l’avvistamento alla stazione di Livorno di Alessandro Venturelli, il ragazzo di Sassuolo scomparso da casa all’età di 20 anni il 5 dicembre 2020 e la cui scomparsa è seguita da Chi l’ha visto?.

Allertati dalla sala operativa della questura della possibile presenza del giovane nei pressi della stazione di Livorno Centrale la sera di lunedì 21 agosto, i poliziotti della polizia ferroviaria di Livorno hanno svolto un sopralluogo in stazione e hanno controllato tutti i treni in partenza. Tuttavia di Alessandro alla stazione di Livorno Centrale nessuna traccia. Questo l’appello lanciato lunedì 21 agosto sera attraverso Fb da parte dello studio legale della famiglia, Falleti & Partners, che ha fatto scattare le ricerche a Livorno. “Qualcuno vada nei pressi della stazione di Livorno. La coppia di ragazzi partita ieri sera (domenica 20 agosto, ndr) da Napoli – e riconosciuta dai vigilantes in Alessandro Venturelli in compagnia di una ragazza, é stata avvistata questa sera in Stazione a Livorno. Ragazzo pantaloni scuri e maglia bianca, la ragazza pantaloni corti e maglietta color militare. Chiediamo ai livornesi di aiutarci ad identificare queste due persone sperando si tratti di Alessandro. Grazie, chiediamo condivisione in Livorno”.

