Alla guida con 0,88 gr/l di tasso alcolemico danneggia auto e cartelli stradali

Proseguono i controlli su strada durante queste ultime sere da parte dei carabinieri. Un giovane di 24 anni a Collesalvetti è stato protagonista di un importante sinistro stradale. All'esito degli esami è stato trovato con un tasso alcolemico superiore a quello consentito

I carabinieri della sezione Radiomobile di Livorno, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Livorno, coerentemente con le linee strategiche della Prefettura, hanno eseguito dei controlli finalizzati alla sicurezza stradale con particolare riguardo alla prevenzione e repressione dell’uso di droghe e dell’abuso di alcool.

Il servizio ha interessato i dintorni dell’area commerciale “Le Fonti del Corallo” dove i Carabinieri hanno fermato un livornese 37enne, alla guida della sua autovettura, trovandolo in possesso di 0,22 gr. di cocaina. L’uomo è stato quindi segnalato alla Prefettura di Livorno quale assuntore di sostanze stupefacenti e gli è stata ritirata la patente di guida.

I militari sono intervenuti anche a Collesalvetti dove un 24enne del luogo ha causato un sinistro stradale, arrivando a ribaltarsi ed a danneggiare alcuni segnali stradali e veicoli parcheggiati. All’esito delle verifiche previste, al giovane è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 0,88 gr/l e pertanto è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno per guida in stato di ebbrezza. Considerando che il giovane ha causato un sinistro stradale in un arco orario notturno, i carabinieri hanno informato la Prefettura per la prevista sanzione della sospensione della patente di guida.

