Alla guida con 1,04 gr/l e in tasca hashish

Il 25enne è stato segnalato alla Prefettura di Livorno quale assuntore per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno per guida in stato di ebbrezza ed il ciclomotore è stato sottoposto a fermo

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno hanno denunciato in stato di libertà un 25enne con precedenti che, in orario notturno, è stato sorpreso alla guida del proprio mezzo a due ruote in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’abuso di alcool ed in possesso di sostanza stupefacente.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, i militari hanno individuato l’uomo che manifestava una condotta di guida incerta; sottoposto al test dell’etilometro, è stato riscontrato un tasso di 1,04 gr/l, oltre il doppio rispetto al limite consentito.

I carabinieri hanno altresì verificato nell’immediatezza che il giovane aveva dei precedenti per uso di sostanze stupefacenti e pertanto i militari hanno eseguito una perquisizione personale che consentiva di rinvenire 0,36 grammi di hashish.

Il 25enne è stato segnalato alla Prefettura di Livorno quale assuntore per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno per guida in stato di ebbrezza ed il ciclomotore è stato sottoposto a fermo.

Condividi:

Riproduzione riservata ©