Alla guida con 2,21 gl/l di tasso alcolemico: denuncia e ritiro della patente

Nei guai un 50enne residente a Collesalvetti fermato dai carabinieri in via Palestro. L'etilometro ha rilevato un tasso alcolemico superiore di ben 4 volte il limite consentito per mettersi alla guida

Negli ultimi giorni nell’ambito dell’incremento dei servizi per la sicurezza stradale disposti dal Comando Provinciale di Livorno, in linea con le direttive condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Livorno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, in servizio di pronto intervento, hanno svolto controlli orientati al contrasto della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Nel corso delle operazioni, i militari hanno notato un uomo di circa 50 anni residente sul territorio di Collesalvetti alla guida della propria auto intento a percorrere via Palestro con andatura incerta e fonte di pericolo per terzi eventuali passanti.

Hanno così raggiunto l’auto sospetta e dopo averla fermata hanno sottoposto a controllo il conducente che da subito ha manifestato inequivocabili segni riconducibili ad uno stato di alterazione da assunzione di alcolici. Eseguiti gli opportuni accertamenti il conducente è risultato avere un tasso alcolemico pari a 2,21 g/l, ovvero oltre 4 volte il limite consentito dalla legge, per cui è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria con il contestuale ritiro immediato della patente di guida. I controlli dei Carabinieri proseguiranno a ritmo serrato in aree urbane e in periferia della provincia nell’ottica prioritaria di tutelare la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Condividi:

Riproduzione riservata ©