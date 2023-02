Alla guida con un valore di circa 4 volte il limite consentito, denuncia e patente ritirata

Controlli notturni dei carabinieri anche con l’utilizzo dell’etilometro in via Ricasoli, piazza Attias e via Grande e nel quartiere Venezia: 34enne livornese sorpreso alla guida con un valore rilevato dall'etilometro di quasi 2 mg/l

I carabinieri della Compagnia di Livorno, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio anche in orario serale e notturno, hanno eseguito un articolato servizio mirato a garantire sicurezza e prossimità a cittadini e esercenti nei quartieri maggiormente interessati dalla movida per prevenire e reprimere l’abuso di alcol e l’uso di droghe. Come si legge in un comunicato inviato dall’Arma il 26 febbraio diverse pattuglie, anche appiedate, nelle zone dello shopping (via Ricasoli, piazza Attias e via Grande) e nel quartiere Venezia. E i controlli, effettuati anche con l’utilizzo dell’etilometro, hanno portato alla denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza di un 34enne livornese sorpreso alla guida con un valore rilevato dall’etilometro di quasi 2 mg/l, circa 4 volte il limite consentito. Per lui, oltre alla denuncia, è scattato il ritiro della patente.

Condividi: