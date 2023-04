Allarme bomba in via Buontalenti, Confcommercio: “Gesto scellerato”

Nella foto la squadra artificieri dei carabinieri in via Buontalenti

Intervento della squadra artificieri dei carabinieri con l'ausilio di un piccolo robot: la scatola e la bottiglia sono risultate innocue per fortuna e sono state rimosse. Sul posto una squadra Svs in via precauzionale

La squadra artificieri dei carabinieri, con l’ausilio di un piccolo robot, è intervenuta la mattina dell’8 aprile in via Buontalenti a seguito della segnalazione di un oggetto sospetto abbandonato nei pressi di uno dei banchi. Si trattava di una scatola e una bottiglia, con una luce lampeggiante, che per fortuna sono risultate innocue (all’interno non vi era praticamente niente) e sono state rimosse. Sospetto allarme bomba rientrato. Simone Toschi, presidente del Ccn Buontalenti: “Dopo questo episodio chiediamo con forza alle istituzioni l’installazione di telecamere come deterrente contro malintenzionati”. Durante l’intervento l’area mercatale è stata transennata e i commercianti sono stati invitati ad allontanarsi. Sul posto una squadra Svs in via precauzionale. In serata è arrivato il comunicato di Confcommercio che solidarizza con il titolare del banco: “E’ stato un gesto molto oltre il cattivo gusto, un tentativo di intimidire e creare panico proprio nel momento di maggiore affluenza nella zona. Chiunque sia stato l’autore scellerato, chiunque egli volesse colpire e quale che fosse il motivo, con questa azione egli ha offeso tutto il sistema imprenditoriale e tutti i cittadini. Chi ha visto o sa qualcosa si faccia avanti”.

