Allarme bomba in via della Banca

Allarme bomba in via della Banca, traversa di via San Giovanni, intorno alle 14,30 del 19 giugno. Polizia e vigili del fuoco sul posto. Allertati gli artificieri. L’allarme è scattato per una specie di borsone di colore nero sul marciapiede. Dopo le dovute verifiche e attenzioni all’interno vi erano un giubbetto e una camicia. Durante l’operazione la strada è stata chiusa in via precauzionale.

