"Alza le mani". Sorpreso di notte nella palestra e arrestato

"Dentro di me ero arrabbiato, in questi momenti ti senti spogliato, impotente. Al tempo stesso devi essere bravo a capire di fermarti lì. Ringrazio l'Arma sono stati eccelsi". E' stata la telefonata di una vicina, sentendo dei rumori, a dare l'allarme. Quando i carabinieri e il presidente della asd Ronin Karate Alberto Toni sono arrivati sul posto hanno notato le luci accese e salendo al primo piano hanno scoperto il ladro

“Lo abbiamo trovato all’interno di una stanza senza praticamente via d’uscita e così quando il carabiniere gli ha detto “Alza le mani” si è arreso. Dispiace per l’accaduto, non solo per i danni subiti che comunque non sono pochi, anche e soprattutto perché in quei momenti ti senti spogliato, impotente. Dentro di me ero arrabbiato ma in questi casi devi essere bravo a capire di fermarti lì”. A parlare è Alberto Toni, presidente dell’Asd Ronin Karate dove nella notte fra l’11 e il 12 febbraio un uomo, poi arrestato in flagranza per furto aggravato, si è introdotto all’interno della struttura di via Capponi. E’ stata la telefonata di una vicina, sentendo dei rumori, a dare l’allarme. Toni è arrivato alla palestra praticamente insieme alla gazzella dei carabinieri accorgendosi subito che lo spogliatoio femminile era stato forzato. La presenza poi delle luci accese ha fatto pensare che all’interno vi potesse essere ancora qualcuno e in effetti salendo al primo piano Toni e i carabinieri, oltre a scoprire svariati danni alle porte e locali a soqquadro, si sono imbattuti nel soggetto, incappucciato, di circa 30 anni, origini nordafricane, che in un primo momento non si era neanche accorto di essere stato scoperto. Dopo essere stato fermato dai militari, lo straniero è stato perquisito e nel corso della perquisizione sono stati trovati circa 48 euro sottratti poco prima da una cassetta. Per il 30enne, già conosciuto dalle forze dell’ordine per altri precedenti, è scattato l’arresto in flagranza per furto aggravato. A seguito della convalida dell’arresto, il Giudice ha emesso l’obbligo di presentazione quotidiano al presidio dell’Arma competente per luogo di residenza. “Ringrazio l’Arma, ha agito in maniera eccelsa. Ci vorrà del tempo per sistemare il tutto. Nel frattempo cercheremo di aumentare il livello di sicurezza”.

