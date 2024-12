Ambulanza ribaltata su un fianco

I quattro volontari a bordo, che per fortuna non avrebbero riportati gravi conseguenze, si stavano recando su un servizio. Sul posto anche il direttore della Svs Francesco Cantini

Ambulanza ribaltata su un fianco. E’ accaduto intorno alle 23 del 22 dicembre. Il mezzo della Svs è finito sopra piazza della Repubblica. Sul posto per prestare i soccorsi sono intervenute le ambulanze dell’associazione, l’automedica e i vigili del fuoco. I quattro volontari a bordo, che non avrebbero per fortuna riportato gravi conseguenze, sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso. Nessun paziente, la squadra si stava recando su un servizio. L’autista, rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato liberato dai vigili del fuoco attraverso il portellone tenuto aperto con delle travi di legno. Sul posto anche il direttore della Svs Francesco Cantini.

