Anche a Pasqua… auto spaccate sugli Scali

Come testimoniano le foto che ci ha inviato un nostro lettore anche questa domenica di festa non sono mancati i furti con spaccata sulle auto in sosta lungo i fossi

Non si ferma questa che ormai, ahinoi, è divenuta una brutta routine durante i weekend. Risveglio amaro anche la mattina di Pasqua per chi aveva parcheggiato sugli scali Manzoni. Come testimoniano le foto che ci ha inviato un nostro lettore anche questa domenica di festa non sono mancati i furti con spaccata sulle auto in sosta lungo i fossi. Anche in questo caso finestrini rotti per pochi spiccioli trafugati all’interno delle macchine e in alcuni casi nemmeno per quelli. I furti spesso quindi si trasformano più che altro in vandalismi e ai malcapitati proprietari delle auto non resta che chiamare il 112 per segnalare l’amara sorpresa ormai purtroppo… a buoi scappati.