Anche la Misericordia di Montenero in soccorso per l’incendio a San Vincenzo

Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di domenica 17 aprile a San Vincenzo nelle vicinanze del Camping Albatros. A prendere fuoco, in maniera pericolosa anche a causa del vento, alcune sterpaglie. Sul posto si è recato tempestivamente personale volontario ed un elicottero dei vigili del fuoco da Cecina. Presenti anche ABP (autocarri dotati principalmente di un serbatoio che permette di trasportare grosse quantità di acqua) e un Ranger con modulo idrico. Da Livorno non sono mancati ausili e supporti come la squadra della Misericordia di Montenero, allertata dalla sala operativa regionale, partita subito nel pomeriggio di Pasqua per dare una mano grazie ai volontari specializzati in questo genere di emergenze.