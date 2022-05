Ancora un tentato furto all’Esselunga: denunciata una donna

La donna una volta giunta alla cassa, dopo essere stata seguita dalla sorveglianza all’interno dell’esercizio commerciale, ha tentato di sottrarre illecitamente svariati prodotti, occultandone il codice a barre all’atto del passaggio sul lettore ottico del codice a barre

Mediagallery

Nel pomeriggio del 25 maggio, i carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Livorno hanno denunciato per il reato di tentato furto una ventenne di origine straniera, che aveva provato a sottrarre diversi prodotti all’interno dell’Esselunga di viale Petrarca. Alle 17 circa i militari dell’Arma sono stati inviati in viale Petrarca all’Esselunga, in quanto personale addetto alla sicurezza, poco prima, aveva fermato una donna responsabile di furto.

La donna una volta giunta alla cassa, dopo essere stata seguita dalla sorveglianza all’interno dell’esercizio commerciale, ha tentato di sottrarre illecitamente svariati prodotti, occultandone il codice a barre all’atto del passaggio sul lettore ottico del codice a barre. I carabinieri, una volta giunti sul posto hanno potuto constatare l’accaduto, procedendo all’identificazione della donna e alla restituzione della merce non pagata che, tra cosmetici e prodotti alimentari, raggiungeva quasi 300 euro. Negli Uffici della Compagnia di Livorno sono state espletate le formalità di rito relative al deferimento in stato di libertà della donna.