Anfetamine e hashish: denunciati due livornesi di 30 e 34 anni

Controllati dai carabinieri a bordo di una autovettura i due giovani nascondevano alcune dosi di stupefacente ed in particolare anfetamine tipo mdma

I carabinieri, nel corso di alcuni controlli serali, hanno denunciato in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti due giovani di 30 e 34 anni, livornesi, controllati a bordo di una autovettura dove nascondevano alcune dosi di stupefacente ed in particolare anfetamine tipo mdma.

Il controllo è stato poi approfondito dai militari con la perquisizione di entrambe le abitazioni dei fermati dove è stato rinvenuto altro stupefacente già suddiviso in dosi e confezionato, complessivamente circa 12 grammi di anfetamine e 10 di hashish.

