Animi accesi ai Bagni Nettuno, un malore. Arriva la polizia

Un diverbio iniziale tra un ragazzo e una signora si accende con i clienti dello stabilimento che prendono parte al diverbio. La direzione dei Nettuno: "Al di là delle motivazioni non è stato bello vedere un ragazzo accerchiato in un angolo. Abbiamo chiamato la polizia per ristabilire la calma. Pronta guarigione alla signora svenuta"

“Quando mi sono reso conto che si stava trattando di una situazione potenzialmente pericolosa sono intervenuto. Alla fine ci sono finito nel mezzo io. Dispiace che da un litigio, per motivi che non abbiamo ben capito, si intervenga in massa creando una baraonda del genere”. A parlare, raggiunto telefonicamente, è il direttore dei Bagni Nettuno in viale Italia dove intorno alle 17 del 15 agosto, per motivi ancora da chiarire, nei pressi del bar c’è stato un diverbio tra un ragazzo e una signora. Nel corso di questo diverbio sarebbe intervenuto il marito della donna. Gli animi si sono accesi e i clienti dello stabilimento hanno preso parte al diverbio trasformandolo in qualcosa di più. A quel punto è intervenuto il direttore dello stabilimento preoccupato dalla situazione: “Al di là delle motivazioni non è stato bello vedere un ragazzo accerchiato in un angolo davanti all’ingresso, da non so quanti uomini, quindi sono uscito dalla portineria e ho iniziato a gridare “fermatevi, fermatevi”. Poi siamo stati noi a chiamare la polizia affinché ristabilisse la normalità il prima possibile insieme a noi. Per fortuna nessuno si è fatto male. Siamo dispiaciuti per la signora, nostra cliente da anni, mamma del ragazzo. La donna ha avuto un malore ed è svenuta per cui è stato necessario chiamare un’ambulanza. Le auguriamo pronta guarigione”.

