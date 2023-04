Antignano, chiede un’informazione poi la segue e sfila il Rolex

E' accaduto in una traversa di viale Antignano, vittima una signora livornese classe 47 avvicinata da una giovane descritta sui 20 anni circa, con giacca e pantaloni, che poi è stata vista salire lato passeggero a bordo di un'auto. Indaga la squadra mobile

Una signora livornese, classe 47, è stata derubata dell’orologio, un Rolex, che aveva al polso. E’ accaduto intorno alle 11,15 del 19 aprile in una traversa di viale Antignano. In base a quanto ricostruito, la donna è stata avvicinata da una giovane descritta sui 20 anni circa, con giacca e pantaloni, verosimilmente straniera, la quale ha chiesto alla signora informazioni su una badante. La signora le ha risposto che non poteva aiutarla e si è allontanata. Ma la giovane l’ha seguita verso casa e nei pressi del condominio la malvivente le ha strappato l’orologio scappando in direzione viale Antignano dove è stata vista salire, lato passeggero, a bordo di un’auto. Per fortuna la donna non ha riportato conseguenze fisiche. Indaga la squadra mobile.

Condividi: