Antignano, scontro tra furgone e scooter: due giovani in ospedale
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i volontari della Svs con ambulanza e auto medica, oltre agli agenti della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso
Incidente stradale nella mattina di mercoledì 17 giugno in zona “Miramare”, lungo la strada che conduce all’Hotel Rex. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un furgone e uno scooter con a bordo due giovani, un ragazzo e una ragazza.
Ad avere la peggio sono stati i due occupanti del mezzo a due ruote, soccorsi dal personale sanitario intervenuto sul posto. Entrambi sono stati trasportati in ospedale in condizioni coscienti, anche se si è reso necessario l’utilizzo della barella per le operazioni di soccorso.
data-start=”817″ data-end=”1098″>Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i volontari della Svs con ambulanza e auto medica, oltre agli agenti della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso. Le cause dell’incidente sono al vaglio degli agenti.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.