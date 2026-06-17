Antignano, scontro tra furgone e scooter: due giovani in ospedale

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i volontari della Svs con ambulanza e auto medica, oltre agli agenti della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso

Incidente stradale nella mattina di mercoledì 17 giugno in zona “Miramare”, lungo la strada che conduce all’Hotel Rex. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un furgone e uno scooter con a bordo due giovani, un ragazzo e una ragazza.

Ad avere la peggio sono stati i due occupanti del mezzo a due ruote, soccorsi dal personale sanitario intervenuto sul posto. Entrambi sono stati trasportati in ospedale in condizioni coscienti, anche se si è reso necessario l’utilizzo della barella per le operazioni di soccorso.

data-start=”817″ data-end=”1098″>Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i volontari della Svs con ambulanza e auto medica, oltre agli agenti della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso. Le cause dell’incidente sono al vaglio degli agenti.

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