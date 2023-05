Anziana cade dalla carrozzella in via Goito

La signora ha riportato alcuni traumi al volto. Sul posto Croce Rossa e agenti della polizia

Momenti di paura nella mattina di venerdì 5 maggio in via Goito all’altezza con via dei Sette Santi dove un’anziana è caduta dalla sua sedia a rotelle sull’asfalto. La carrozzina era sospinta da due donne che accompagnavano la signora quando, per uno sfortunato caso imprevedibile, una ruota è scivolata malamente su di uno scalino facendo cadere così la persona che vi era sopra.

L’anziana ha riportato alcuni traumi al volto. Le sue condizioni per fortuna, nonostante l’età, non sono gravi. La signora è rimasta lucida rispondendo alle domande dei soccorritori della Croce Rossa intervenuti sul posto insieme ad una volante della polizia, che stava transitando in zona, i cui agenti si sono fermati per prestare soccorso.

