Anziana investita da scooter: in due all’ospedale

Sul posto due ambulanze della Svs. Entrambi i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso in codice giallo

Una donna anziana è stata investita da uno scooterone intorno alle 18 di sabato 8 gennaio in via di Salviano davanti agli occhi di alcuni passanti che stavano transitando di lì e dei residenti della zona.

Sul posto si sono portate due ambulanze della Svs chiamate da chi ha assistito alla scena. I sanitari hanno prestato soccorso allo scooterista che è rovinato al suolo dopo l’impatto con la donna che stava attraversando e alla signora rimasta ferita in seguito allo scontro con il mezzo a due ruote. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso in codice giallo.