Anziana investita in viale Italia

Una donna anziana è stata investita in viale Italia, angolo via dei Pensieri, nel pomeriggio di mercoledì 7 giugno. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Montenero per soccorrere la signora ferita che ha riportato un trauma cranico rimanendo però, fortunatamente, sempre cosciente. Il tutto è accaduto intorno alle 17. Traffico a rilento per alcuni minuti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso.

