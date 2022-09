Anziana investita sulle strisce

Una donna anziana di 79 anni è stata investita sulle strisce pedonali in via Gramsci mentre cercava di attraversare la strada da una ragazza a bordo del suo scooter. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di via Verdi i cui volontari si sono preoccupati di prestare soccorso alla 79enne che ha riportato una ferita alla caviglia.

La giovane alla guida del mezzo a due ruote è stata invece soccorsa dai volontari della Misericordia di Montenero. Per fortuna le condizioni di entrambe le persone coinvolte non destavano particolari preoccupazioni.

