Anziano di 90 anni investito sul viale Italia

Sul posto, oltre alla Svs da via San Giovanni, sono arrivate anche le pattuglie della polizia municipale per eseguire i rilievi del sinistro. Il paziente è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Livorno per contusioni diffuse su tutto il corpo

Un anziano di 90 anni è stato investito sul viale Italia. L’intervento dell’ambulanza della Svs, sopraggiunta da via San Giovanni con medico a bordo, è delle 14,57 di lunedì 6 giugno. L’incidente si è verificato all’inizio del lungomare labronico, non molto lontano dall’ingresso dell’ex cantiere Orlando.

