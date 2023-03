Anziano passeggia sui binari: salvato dalla polizia ferroviaria

Salvato dalla Polfer un uomo di circa 75 anni. Per impedire che la situazione precipitasse, la pattuglia della polizia ferroviaria di Livorno ha richiesto la momentanea sospensione della tensione per fermare la circolazione dei treni. L'anziano è stato poi accompagnato all'ospedale di Livorno

Nel primo pomeriggio di martedì 14 marzo una pattuglia della polizia ferroviaria è intervenuta lungo la massicciata dei binari della stazione di Livorno dove era stata segnalata la presenza di una persona con probabili intenti suicidi.

Un cittadino italiano di circa 75 anni, infatti, era sui binari a circa un chilometro dalla stazione in direzione Grosseto in attesa del passaggio del treno.

Per impedire che la situazione precipitasse, la pattuglia della polizia ferroviaria di Livorno ha richiesto la momentanea sospensione della tensione per fermare la circolazione dei treni, sia in entrata che in uscita dalla stazione di Livorno Centrale, in quanto stava arrivando proprio in quei minuti un treno regionale al binario 3 proveniente da Grosseto.

L’uomo, che si trovava sulla massicciata di un binario vicino, alla vista del treno in arrivo si era incamminato verso il binario 3 ma, raggiunto dai poliziotti prima di riuscire nel suo intento, è stato accompagnato in sicurezza lontano dai binari e successivamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno dove è stato ricoverato all’interno del reparto psichiatrico

