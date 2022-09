Aperta auto nella notte, nessun danno tutto a soqquadro

L'auto del lettore aperta nella notte tra il 19 e 20 settembre

Lo sfogo del lettore: "Alla fine hanno rubato 80 centesimi non visibili attraverso il finestrino, rovistando ovunque. Non farò denuncia contro ignoti, ma non si può più andare avanti. La notte è terra di nessuno"

“Abbiamo trovato l’interno tutto a soqquadro con la portiera aperta, accostata, senza apparenti danni di effrazione”. E’ la scoperta fatta da un nostro lettore, Luca, la mattina del 19 settembre ai danni dell’auto parcheggiata in via Giovanni Paganucci, zona Fabbricotti, aperta forse con un telecomando o tramite serratura. Il ladro, o i ladri, hanno cercato ovunque, perfino nel porta documenti, rubando alla fine 80 centesimi nascosti in un cassettino non visibili attraverso il finestrino. “Non andremo a fare denuncia di furto alla polizia – spiega amareggiato Luca – perché la nostra rassegnazione è superiore ai risultati che otterremmo dopo aver perso una mattinata per fare una denuncia contro ignoti, ormai ce ne sono a migliaia di queste denunce! Spero che qualcosa cambi qui a Livorno perché così non si può più andare avanti. La notte è terra di nessuno”.

