Aperti nella notte molti scooter parcheggiati in via del Vecchio Lazzeretto

Una giacca ritrovata a terra la mattina del 21 maggio

Selle aperte, bauletti aperti e tutto quello che vi era dentro rubato o gettato nei campi intorno e per strada. E’ quanto accaduto nella notte tra il 20 e 21 maggio in via del Vecchio Lazzeretto e a raccontarlo è una mamma. “All’uscita del locale mio figlio e molti altri ragazzi hanno trovato i loro scooter aperti e in alcuni casi sfregiati perché la pelle di alcune selle è stata trovata incisa. Non so dire di preciso quanti esattamente siano stati gli scooter presi di mira, mio figlio mi ha parlato di tanti. Non oso immaginare cosa sarebbe accaduto se all’uscita i ragazzi avessero assistito al furto o sfregio. La foto che invio è quello che ho trovato stamattina (21 maggio, ndr). A mio figlio hanno rubato casco, cuffie airpods, poi trovate grazie alla geolocalizzazione all’interno di un casco gettato nei campi, e un piumino. Speriamo che questo articolo possa servire per avere più pattuglie in zona”.

