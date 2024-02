Aperto il pacco sospetto al parco di via Goito, allarme rientrato

Il robot del nucleo artificieri antisabotaggio ha ispezionato il contenuto, risultato poi innocuo, sul quale gli investigatori preferiscono mantenere il massimo riserbo. Presenti sul posto, oltre ai carabinieri, Svs polizia municipale e vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi il nucleo artificieri antisabotaggio dei carabinieri è intervenuto al parco pubblico in via Goito, angolo via Orlandi, per un pacco sospetto. Si trattava di un pacchetto di cartone rettangolare appoggiato in un luogo appartato nei pressi di un tronco tagliato. I militari dell’Arma, assistiti dai vigili del fuoco, hanno fatto allontanare i presenti transennando l’area per consentire al robottino degli artificieri di ispezionarne il contenuto. Sul contenuto, risultato innocuo, gli investigatori preferiscono mantenere il massimo riserbo. Presenti sul posto, oltre ai carabinieri, Svs polizia municipale e vigili del fuoco.

