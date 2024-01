Apre la porta e trova i ladri in casa

I ladri si sono dati alla fuga con la refurtiva. Il proprietario fortunatamente non è rimasto ferito. Sul posto la polizia

Apre la porta e trova i ladri in casa che si danno alla fuga con la refurtiva (da quantificare). E’ accaduto in zona Roma. Sul posto è intervenuta la polizia. Gli agenti hanno svolto il sopralluogo ascoltando il racconto fornito dal proprietario che fortunatamente non è rimasto ferito. Asportati alcuni valori.

